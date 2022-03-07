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Оккупанты обстреляли Николаев из систем залпового огня
Российская армия, которая безуспешно пыталась подойти ближе к Николаеву в последние дни, решила ночью 7 февраля обстрелять мирных жителей города из систем залпового огня. Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области и пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Снаряды запускали по жилым кварталам, в результате в многоэтажных домах возник пожар.
"В настоящее время спасатели 1, 3, 4, 5, 26, техника аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечены на ликвидацию пожаров, вызванных вражескими обстрелами", — сообщили в ГСЧС.
Из-за обстрелов часть города осталась без теплоснабжения. По данным ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", временно приостановлена работа 4 котельных.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По предварительной информации, по городу били из РСЗО "Смерч". Количество пострадавших людей от новой атаки оккупантов уточняется.
Российские захватчики уже несколько дней тщетно пытали закрепиться вблизи Николаева. 5 марта ВСУ выбили из города российские войска. Николаевский губернатор Виталий Ким сообщал, что захвачено много трофейной техники, которая стоит, спрятанная по кустам по Николаевской области. Среди трофеев - три «шилки», «Тигр», 2 БМП, три танка, ЗИЛы. Эту технику планируют использовать как диверсионную.