Оккупанты обстреляли Николаев из систем залпового огня

Российская армия, которая безуспешно пыталась подойти ближе к Николаеву в последние дни, решила ночью 7 февраля обстрелять мирных жителей города из систем залпового огня. Об этом сообщает ГСЧС Николаевской области и пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Снаряды запускали по жилым кварталам, в результате в многоэтажных домах возник пожар.

"В настоящее время спасатели 1, 3, 4, 5, 26, техника аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечены на ликвидацию пожаров, вызванных вражескими обстрелами", — сообщили в ГСЧС.

Из-за обстрелов часть города осталась без теплоснабжения. По данным ОКП "Николаевоблтеплоэнерго", временно приостановлена работа 4 котельных.

По предварительной информации, по городу били из РСЗО "Смерч". Количество пострадавших людей от новой атаки оккупантов уточняется.

Российские захватчики уже несколько дней тщетно пытали закрепиться вблизи Николаева. 5 марта ВСУ выбили из города российские войска. Николаевский губернатор Виталий Ким сообщал, что захвачено много трофейной техники, которая стоит, спрятанная по кустам по Николаевской области. Среди трофеев - три «шилки», «Тигр», 2 БМП, три танка, ЗИЛы. Эту технику планируют использовать как диверсионную.