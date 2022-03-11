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Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру
Вранці 11 березня російські війська завдали три авіаудари по Дніпру. Снаряди впали біля дитячого садка та житлового будинку, а також – на будівлю двоповерхової взуттєвої фабрики.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Як розповіли рятувальники, удару було завдано приблизно о 06:10 по Новокодатському району міста: потрапляння снаряда зафіксовано поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку. Також снаряд потрапив до двоповерхової взуттєвої фабрики, яка в результаті загорілася.
"Попередньо 1 особа загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки", - повідомили рятувальники.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, дві ракети 10 березня вдарили по аеропорту у Лозуватці Криворізького району Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв серед населення.
Нагадаємо, 6 березня аеропорт Вінниця та військову частину в Гавришівці окупанти обстріляли ракетами. Усього було випущено 8 ракет.
В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .