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Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру

Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру
Російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру

Вранці 11 березня російські війська завдали три авіаудари по Дніпру. Снаряди впали біля дитячого садка та житлового будинку, а також – на будівлю двоповерхової взуттєвої фабрики.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як розповіли рятувальники, удару було завдано приблизно о 06:10 по Новокодатському району міста: потрапляння снаряда зафіксовано поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку. Також снаряд потрапив до двоповерхової взуттєвої фабрики, яка в результаті загорілася.

"Попередньо 1 особа загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки", - повідомили рятувальники.

Зазначимо, дві ракети 10 березня вдарили по аеропорту у Лозуватці Криворізького району Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв серед населення.

Нагадаємо, 6 березня аеропорт Вінниця та військову частину в Гавришівці окупанти   обстріляли ракетами. Усього було випущено 8 ракет.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Світлана Манько