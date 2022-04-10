От аэропорта в Днепре не осталось живого места – глава ОВА Резниченко

Сегодня, 10 апреля, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли аэропорт Днепр.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты улетают и летят. Количество пострадавших выясняем. Как только будет информация – сообщу", – написал глава ОВА.

Резниченко также добавил, что в селе Звонецкое Солонянского района оккупанты попали в инфраструктурный объект.

"Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняем", – отметил чиновник.

Напомним, в ночь на 15 марта российские войска нанесли два ракетных удара по аэропорту в Днепре.

11 марта российские войска также нанесли три авиаудара по Днепру. Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также на здание двухэтажной обувной фабрики.

Кроме этого, две ракеты 10 марта ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области. По предварительной информации, обошлось без жертв среди населения.