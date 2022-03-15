Российские войска нанесли ракетные удары по аэропорту Днепра

Российские войска ночью 15 марта нанесли два ракетных удара по аэропорту в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Требуется много времени на восстановление", — сообщил Резниченко.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский также описал, что произошло с аэропортом Днепра.

"Конечно, фразой "аэропорта у нас нет" в Днепре никого не удивишь. Но видеть изуродованную взлетку, разваленный терминал просто больно. Ничего, мы его всё равно отстроим, после войны. Обломки ракет замуруем на входе в терминал как памятник ничтожности", — написал нардеп.

11 марта российские войска также нанесли три авиаудара по Днепру. Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также на здание двухэтажной обувной фабрики.

Отметим, две ракеты 10 марта ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области. По предварительной информации, обошлось без жертв среди населения.

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