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Российские войска нанесли ракетные удары по аэропорту Днепра

Российские войска нанесли ракетные удары по аэропорту Днепра
Российские войска нанесли ракетные удары по аэропорту Днепра

Российские войска ночью 15 марта нанесли два ракетных удара по аэропорту в Днепре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Требуется много времени на восстановление", — сообщил Резниченко.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский также описал, что произошло с аэропортом Днепра.

"Конечно, фразой "аэропорта у нас нет" в Днепре никого не удивишь. Но видеть изуродованную взлетку, разваленный терминал просто больно. Ничего, мы его всё равно отстроим, после войны. Обломки ракет замуруем на входе в терминал как памятник ничтожности", — написал нардеп.

Фото 2 — Российские войска нанесли ракетные удары по аэропорту Днепра

11 марта российские войска также нанесли три авиаудара по Днепру. Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также на здание двухэтажной обувной фабрики. 

Отметим, две ракеты 10 марта ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области. По предварительной информации, обошлось без жертв среди населения.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько