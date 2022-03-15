Російські війська завдали ракетних ударів по аеропорту Дніпра

Російські війська вночі 15 березня завдали двох ракетних ударів по аеропорту в Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Два ракетні удари. Зруйновано злітно-посадкову смугу. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення", — повідомив Резніченко.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський також описав, що сталося із аеропортом Дніпра.

"Звичайно, фразою "аеропорту у нас немає" у Дніпрі нікого не здивуєш. Але бачити понівечений зліт, розвалений термінал просто боляче. Нічого, ми його все одно відбудуємо, після війни. Уламки ракет замуруємо на вході в термінал як пам'ятник нікчемності", – написав нардеп.

11 березня російські війська також нанесли три авіаудари по Дніпру. Снаряди впали біля дитячого садка та житлового будинку, а також на будівлю двоповерхової взуттєвої фабрики.

Зазначимо, дві ракети 10 березня вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв серед населення.

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