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Російські війська завдали ракетних ударів по аеропорту Дніпра

Російські війська завдали ракетних ударів по аеропорту Дніпра
Російські війська завдали ракетних ударів по аеропорту Дніпра

Російські війська вночі 15 березня завдали двох ракетних ударів по аеропорту в Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Два ракетні удари. Зруйновано злітно-посадкову смугу. Пошкоджено термінал. Масштабні руйнування. Потрібно багато часу на відновлення", — повідомив Резніченко.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський також описав, що сталося із аеропортом Дніпра.

"Звичайно, фразою "аеропорту у нас немає" у Дніпрі нікого не здивуєш. Але бачити понівечений зліт, розвалений термінал просто боляче. Нічого, ми його все одно відбудуємо, після війни. Уламки ракет замуруємо на вході в термінал як пам'ятник нікчемності", – написав нардеп.

Фото 2 — Російські війська завдали ракетних ударів по аеропорту Дніпра

11 березня російські війська також нанесли три авіаудари по Дніпру. Снаряди впали біля дитячого садка та житлового будинку, а також на будівлю двоповерхової взуттєвої фабрики.

Зазначимо, дві ракети 10 березня вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв серед населення.

В Україні триває війна, яку розпочала Росія. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Світлана Манько