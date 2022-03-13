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Окупанти знову обстріляли аеропорт Івано-Франківська

Окупанти знову обстріляли аеропорт Івано-Франківська
Аеропорт "Івано-Франківськ". Фото: Facebook/Георгый Плиско

Сьогодні вранці, 13 березня, російські війська знову завдали ракетного удару по аеропорту Івано-Франківська.

Про це у своєму відеозверненні у соцмережі Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За словами міського голови, це вже третій удар по аеропорту Івано-Франківська.

"Інфраструктура аеропорту майже зруйнована… Про систему сповіщення. Розслідуватимемо, чому після відбою тривоги було завдано ударів. Я нагадую: команди тривоги та відбою дають не місцеві органи влади та не міський голова. Прошу бути максимально уважними та берегти себе", – заявив Руслан Марцінків.

Раніше повідомлялося, що сьогодні у Львові російські агресори обстріляли ракетами Міжнародний центр миротворчості та безпеки, який відомий як Яворівський полігон.

Нагадаємо, 11 березня російські війська завдали удару по аеродромах Луцька та Івано-Франківська. Під час обстрілу в Луцьку загинуло четверо людей.

За словами Марцінківа, внаслідок удару по Івано-Франківську загиблих немає, інфраструктура не пошкоджена.

Автор:
Дмитро Нарожний