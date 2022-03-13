Российские агрессоры обстреляли во Львовской области Яворовский полигон

Сегодня утром, 13 марта, во Львове российские агрессоры нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности, который больше известен как Яворовский полигон.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Львовская областной военной администрации.

По предварительным данным ОВА, агрессор выпустил по Львову восемь ракет.

Информация о пострадавших устанавливается. В ОВА пообещали сообщить все детали позднее.

Мэр Львова Андрей Садовый просит горожан не распространять фото и видео с мест обстрелов.

Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Садовый призвал жителей Львова патрулировать улицы города.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.

6 марта президент Зеленский официально присвоил почетные звания "Город-герой" пяти городам Украины. Званий удостоились Харьков, Чернигов, Мариуполь, Гостомель и Волноваха.