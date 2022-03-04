Аренда военного времени: как сегодня поселиться во Львове

С начала военных действий в Украине количество беженцев в Западную Украину, а оттуда за границу превысило все возможные ожидания: рынок краткосрочной аренды "лег" в первые два дня войны, а на третий и четвертый — рынок долгосрочной. Как, где и за сколько поселиться во Львове сегодня — в материале Delo.ua.

Сегодня Львов не только популярный туристический центр в Украине. Сегодня в этот город стекаются со всех уголков Украины беженцы, стремящиеся защитить себя и своих близких от военной агрессии российских оккупантов. По данным облгосадминистраций, ​​ три области Западной Украины — Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская, приютили у себя уже более 100 тысяч беженцев из других украинских регионов. Больше половины нашли временное или постоянное пристанище во Львовской области и Львове, ведь отсюда можно перебраться за границу — в Польшу.

Всплеск на рынке аренды Львова начался еще в первой половине февраля, когда новости о возможном вторжении российских войск стали активно транслироваться на всех уровнях — и в СМИ, и от официальных лиц и ведомств. Уже тогда квартиры стало массово арендовать компании для своих сотрудников, переезжающих из столицы, а также самостоятельные беженцы из столицы и других регионов.

По словам главы львовского регионального отделения АСНУ ("Ассоциации специалистов по недвижимости Украины") Андрея Борисова, все то, что касается рынка аренды Львова, осталось в прошлом довоенном времени.

Сегодня на его месте есть отдельные спекулянты, которые завышают стоимость аренды в два, а то и три раза. Обычная история для столицы, ставшая сегодняшней реальностью для Львова, — агентства, которые ставят на рекламу квартиру по сниженной стоимости при том, что реального предложения нет. Человек обращается по этому объявлению, но ему отвечают, что конкретно этой квартиры уже нет, но есть такая же, правда, чуть дороже.

"Они говорят: этой квартиры нет, но есть чуть дороже. Но на практике это чуть дороже означает дороже в два и три раза. Т. е. есть агентства, которые вопреки военному времени, когда нам всем нужно объединиться против общего врага, цинично продолжают зарабатывать", — поясняет Борисов. Андрей Борисов Глава львовского отделения АСНУ

В плане цен, по его словам, сегодня совершенно обычная ситуация, когда квартиры, стоимость аренды которых в довоенное время еле-еле дотягивала до 10 тысяч гривен в месяц, сегодня легко стартует с отметки в $1 тысячу. Примерно такая же ситуация и в отелях: почти треть отельеров также повысили цены.

По его словам, львовское отделение АСНУ собирается писать общую жалобу на таких предпринимателей в мэрию. Однако ведомство еще вчера отреагировало на ситуацию в городе: мэр Львова Андрей Садовой 3 марта опубликовал информацию для тех, кто сдает жилье в городе. По его словам, если арендодатель или отель сдает жилье по ценам выше, чем в довоенное время, он будет считаться мародером, информация о лицах будет передаваться в СБУ и объявляться публично.

"Если вы стали свидетелем действий жилищных мародеров, обратитесь на телефон горячей линии 1580", — сообщил Андрей Садовой.

Помимо спекулянтов, объясняет Борисов, на месте довоенного рынка аренды, действуют риелторы, основная задача которых — поиск помещений по заказу волонтерских организаций, функционирующих на пожертвования бизнеса. В таких помещениях оборудуются своего рода перевалочные пункты — спальные места, где новоприбывшие в город могут отдохнуть, привести себя в порядок и перевести дух, чтобы отправляться дальше либо на квартиру, которая к этому времени освобождается, либо за границу.

Также, по словам Борисова, местные риелторы занимаются "уплотнением" — договариваются с арендаторами о том, чтобы к ним подселить еще одну семью или хотя бы одного человека.

Где поселиться во Львове

Генеральный директор группы агентств недвижимости KDU Realty Group Елена Маленкова во Львов приехала вчера днем. И по состоянию на вчерашний вечер она и ее семья еще не смогли арендовать жилье и поселиться там. По словам Маленковой, когда она обратилась к своему партнеру во Львов с просьбой помочь им с арендой жилья, оказалось, что свободных квартир нет. И нет уже несколько дней.

"Нет не только квартир даже в спальных районах, но нет и мест в хостелах и отелях. Заселяют новоприбывших сегодня не в квартиры, а в своего рода перевалочные пункты — временные убежища в школах, спортивных залах и пр. То есть чтобы попросту было где спать. Да, бесплатно кормят, но поселяют вот так", — сообщает Маленкова. Елена Маленкова Генеральный директор группы агентств недвижимости KDU Realty Group

Основательница львовского агентства недвижимости "Престиж" Оксана Луцко сообщила Delo.ua, что сейчас свободных квартир на аренду нет — все, что было в базе, в агентстве сдали за день до вторжения российских оккупантов — 23 февраля. И последние поселения, которые делало агентство, делали уже бесплатно без каких-либо комиссий.

По такому же принципу работают и львовские агентства, входящие в АСНУ: комиссию за аренду не берут с семей, где есть женщины и дети. При условии, что мужчина, если он в этой семье есть, по прибытии во Львов встанет на учет в местный военкомат. Такое распоряжение сделали на днях во Львовской облгосадминистрации.

"Ничего страшного в этом нет, встать на учет не означает, что завтра вас отправят воевать. Но украинцы и сами не против, то есть это распоряжение не вызывает ни у кого неудобств и негодования", — рассказывает Андрей Борисов.

Он поясняет, что первый подъем на львовском рынке аренды произошел еще до начала военных действий, в первой половине февраля. Тогда разобрали все качественные квартиры премиум-класса в центре города и его окрестностях. При этом приезжающие во Львов уже готовы были даже переплачивать за них.

"Затем за первые два дня военных действий полностью "лег" рынок посуточной аренды — квартир не осталось вообще. А на третий и четвертый день войны также полностью "лег" рынок долгосрочной аренды", — поясняет Андрей Борисов.

По его словам, если сейчас появляется свободная квартира, то она расходится по группам риелторов максимум за пару часов: у каждого риелтора есть очередь из переселенцев, ожидающих любой возможности арендовать жилье.

Тем не менее, Борисов подчеркивает: если сегодня человек или семья едут во Львов без предварительных договоренностей о жилье, сразу по приезду во Львов они смогут найти место у волонтерских организаций. Они работают в каждом из 6 районов Львова. То есть без крыши над головой приезжие не останутся, но гарантий, что они тут же снимут квартиру, увы, нет.

По данным местных СМИ, во Львовской области власти подготовили уже 37 тысяч коек для беженцев и обещают развернуть больше. Чтобы занять либо одну из них, либо место в освободившейся квартире, новоприбывшим нужно зарегистрироваться в волонтерском центре размещения на "Арене-Львов". Тут у новоприбывших проверят документы, чтобы избежать внедрения российских диверсантов, и только после этого вам начнут подыскивать жилье.