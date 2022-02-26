В Украине действуют "спящие группы" врага - ними могут быть арендаторы жилья в декабре-январе

На территорию Украины в каждый населенный пункт въехали “спящие группы” противника. Об этом заявили на официальной странице Верховной Рады в Facebook.

Предполагается, что указанные лица снимали квартиры и проживали в разных украинских городах в ожидании дальнейших приказов. Чтобы найти жилье, враги могли пользоваться услугами риелторов.

В связи с этим в Раде призвали украинцев обратить внимание на подозрительных арендаторов и сообщить о них властям.

"В населенных пунктах у риелторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к вам и ко всем гражданам: если у вас есть информация о лицах мужского пола, похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года по настоящее время, сообщите об этом", - попросили в Парламенте.

Информацию о подходящих под описание личностях можно сообщить по номеру 067 983 94 03 или же обратившись на линию 102.

В сообщение подчеркнули, что указанные лица используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп, они могут быть вооружены.

Напомним, ранее об этом говорил и министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, в Киеве, Харькове, других городах действуют корректировщики, которые могут наводить огонь на дома или же прокладывать дорогу российским войскам.

Тогда Резников призвал украинцев задерживать или сообщать о незнакомцах, которые устанавливают маяки, наносят метки или не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте.