В Україні діють "сплячі групи" ворога - ними можуть бути орендарі житла у грудні-січні

На територію України до кожного населеного пункту в'їхали “сплячі групи” супротивника. Про це заявили на офіційній сторінці Верховної Ради у Facebook.

Передбачається, що зазначені особи винаймали квартири та проживали в різних українських містах в очікуванні подальших наказів. Щоб знайти житло, вороги могли скористатися послугами ріелторів.

У зв'язку з цим у Раді закликали українців звернути увагу на підозрілих орендарів та повідомити про них владу.

"У населених пунктах у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до вас і всіх громадян: якщо у вас є інформація про осіб чоловічої статі, схожих на росіян, які групами по 2-3 особи знімали житло в період з грудня 2021 року по сьогодня, повідомите про це", - попросили у Парламенті.

Інформацію про таких осіб можна повідомити за номером 067 983 94 03 або звернувшись на лінію 102.

У повідомленні наголосили, що зазначені особи використовуються як коригувальники вогню та диверсійні групи, вони можуть бути озброєні.

Нагадаємо, раніше про це говорив і міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, у Києві, Харкові, інших містах діють коригувальники, які можуть наводити вогонь на будинки або ж прокладати дорогу російським військам.

Тоді Резніков закликав українців затримувати чи повідомляти про незнайомців, які встановлюють маяки, роблять мітки або не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці.