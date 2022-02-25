Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки російських окупантів

Такі мітки необхідно сфотографувати через бот та додати геомітку.

Кіберполіція створила спеціальний бот @ukraine_avanger_bot для повідомлень про виявлені позначки, які окупанти залишають на дорогах.

Потрібно сфотографувати мітку через бот і додати геомітку. Так вона потрапить до єдиної бази на Google Maps.

Зазначимо, що окупанти на дорогах України залишають нічні позначки. За допомогою спеціальних значків російська армія хоче полегшити наступ уночі.

Раніше українська влада закликала українців засипати землею чи замальовувати такі мітки.

Нагадаємо, що 24 лютого о 5-й годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила військовий стан.