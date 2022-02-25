Киберполиция создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках российских оккупантов

Такие метки необходимо сфотографировать через бот и добавить геометку.

Киберполиция создала специальный бот @ukraine_avanger_bot для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.

Необходимо сфотографировать метку через бот и добавить геометку. Так она попадет в единую базу на Google Maps.

Отметим, что оккупанты на дорогах Украины оставляют ночные метки. При помощи специальных значков российская армия хочет облегчить себе наступление ночью.

Ранее украинская власть призвала украинцев засыпать землей или зарисовывать такие метки.

Напомним, что 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.