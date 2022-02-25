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Политика
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Тероборона Киева просит помочь ей дронами

тероборона
Территориальная оборона Киева. Фото: facebook.com/112OBrTRO

Бойцы 112 Отдельной бригады территориальной обороны Киева обратились за помощью к владельцам дронов. Сообщение они разместили в своем Facebook.

"У тебя есть дрон? Предоставь его в пользование опытным пилотам! Умеешь управлять дроном? Присоединяйся к совместному патрулированию с подразделениями 112 отдельной бригады", — говорится в сообщении.

Обращаться необходимо на официальной странице в Facebook.

Должны быть указаны:

  • удобный район города; 
  • опыт в пилотировании; 
  • тип дрона; 
  • количество аккумуляторов;
  • опыт службы в армии;
  • контактные данные.

Напомним, в Киев завозят дополнительную партию вооружения — они предназначены для членов территориальной обороны Под утро 25 февраля  российские войска атаковали столицу Украины город Киев баллистическими ракетами.

Автор:
Сергей Горелов