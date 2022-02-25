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Тероборона Киева просит помочь ей дронами
Бойцы 112 Отдельной бригады территориальной обороны Киева обратились за помощью к владельцам дронов. Сообщение они разместили в своем Facebook.
Обращаться необходимо на официальной странице в Facebook.
Должны быть указаны:
- удобный район города;
- опыт в пилотировании;
- тип дрона;
- количество аккумуляторов;
- опыт службы в армии;
- контактные данные.
Напомним, в Киев завозят дополнительную партию вооружения — они предназначены для членов территориальной обороны Под утро 25 февраля российские войска атаковали столицу Украины город Киев баллистическими ракетами.Подписывайтесь на наш YouTube канал