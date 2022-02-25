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Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы

Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Сбитые ПВО ракеты. Фото: Антон Геращенко

Под утро, 25 февраля 2022 года, Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своем Telegram-канале.

Он сообщил, что слышал два мощных взрыва. Их слышали и другие жители столицы - в центре, на Троещине, в Голосеевском, Соломенском районах, а также на Харьковском массиве и Березняках.

Позднее Геращенко пояснил, что звуки взрывов были от ударов Противовоздушной обороны по вражеским самолетам или беспилотникам.

Фото 2 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото: соцсети

По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами украинского ПВО и упал в Дарницком районе около дома по адресу: улица Кошица, 7а.

По словам Геращенко, на данный момент девятиэтажный жилой дом горит с четвертого по девятый этаж.

Фото 3 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото 4 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото 5 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото 6 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото 7 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото 8 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото 9 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото 10 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото 11 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото 12 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото 13 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы
Фото 14 — Киев атаковали баллистическими ракетами - их сбила их сбила Противовоздушная оборона столицы

На место уже выехали бригады спасателей. По предварительным данным, трое жителей дома получили ранения, один - в тяжелом состоянии. Пострадавших уже увезли в больницы. Есть угроза разрушения дома.