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Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Під ранок, 25 лютого 2022 року, Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму Telegram-каналі.
Він повідомив, що чув два потужні вибухи. Їх чули й інші мешканці столиці – у центрі, на Троєщині, у Голосіївському, Солом'янському районах, а також на Харківському масиві та Березняках.
Пізніше Геращенко пояснив, що звуки вибухів були від ударів протиповітряної оборони по ворожих літакам або безпілотникам.
За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою: вулиця Кошиця, 7а.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами Геращенка, наразі дев'ятиповерховий житловий будинок горить із четвертого по дев'ятий поверх.
На місце виїхали бригади рятувальників. Про жертв поки що інформації не надходило.