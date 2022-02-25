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Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці

Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото: Антон Геращенко

Під ранок, 25 лютого 2022 року, Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що чув два потужні вибухи. Їх чули й інші мешканці столиці – у центрі, на Троєщині, у Голосіївському, Солом'янському районах, а також на Харківському масиві та Березняках.

Пізніше Геращенко пояснив, що звуки вибухів були від ударів протиповітряної оборони по ворожих літакам або безпілотникам.

Фото 2 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото: соцмережі

За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою: вулиця Кошиця, 7а.

За словами Геращенка, наразі дев'ятиповерховий житловий будинок горить із четвертого по дев'ятий поверх.

Фото 3 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото 4 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото 5 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото 6 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото 7 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото 8 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото 9 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото 10 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото 11 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото 12 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото 13 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці
Фото 14 — Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці

На місце виїхали бригади рятувальників. Про жертв поки що інформації не надходило.