Київ атакували балістичними ракетами – їх збила Протиповітряна оборона столиці

Під ранок, 25 лютого 2022 року, Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своєму Telegram-каналі.

Він повідомив, що чув два потужні вибухи. Їх чули й інші мешканці столиці – у центрі, на Троєщині, у Голосіївському, Солом'янському районах, а також на Харківському масиві та Березняках.

Пізніше Геращенко пояснив, що звуки вибухів були від ударів протиповітряної оборони по ворожих літакам або безпілотникам.

Фото: соцмережі

За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою: вулиця Кошиця, 7а.

За словами Геращенка, наразі дев'ятиповерховий житловий будинок горить із четвертого по дев'ятий поверх.

На місце виїхали бригади рятувальників. Про жертв поки що інформації не надходило.