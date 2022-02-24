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Резников призвал украинцев вступать в тероборону
С призывом ко всем, кто готов держать в руках оружие, обратился министр обороны Алексей Резников, сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ.
Для получения оружия необходимо обратиться к бригадам и батальонам Сил территориальной обороны в регионе. С собой необходимо иметь только паспорт.
Более подробная информация на сайте Территориальной обороны ВСУ.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.
Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.