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Политика
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Резников призвал украинцев вступать в тероборону

тероборона
Территориальная оборона. Фото: Фото: investigator.org.ua

С призывом ко всем, кто готов держать в руках оружие, обратился министр обороны Алексей Резников, сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ.

"Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в вашем регионе", — заявил Резников.

Для получения оружия необходимо обратиться к бригадам и батальонам Сил территориальной обороны в регионе. С собой необходимо иметь только паспорт.

Более подробная информация на сайте Территориальной обороны ВСУ.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Во многих городах были слышны взрывы. В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы уже сбили пять боевых российских самолетов.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.

Автор:
Сергей Горелов