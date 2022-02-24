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Российские войска обстреляли 10 областей

бпла киев
Остатки летательного аппарата в Киеве. Фото: Telegram-канал Антона Геращенко

Утром в четверг, 24 февраля, войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы. Они вели огонь по территориям Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Киевской областей. Об этом сообщает советник министра МВД Антон Геращенко.

"На аэродромах в Мелитополе и с. Озерное Житомирской области взорвано по одному самолету. Информация об обстрелах поступает постоянно", — заявил Геращенко.

Геращенко также сообщает о возгораниях в Киевской области: на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района и в штабе Нацгвардии в селе Новые Петровцы. В селе Межигорье повреждения получил объект 39 Государственной пожарной спасательной части. При обстреле командно-диспетчерского пункта в Нежине травмированы три сотрудника ГСЧС.

В Киеве на улице Васильковской лежат остатки неизвестного летательного аппарата.

Фото 2 — Российские войска обстреляли 10 областей
Фото: Telegram-канал Антона Геращенко

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную спецоперацию против Украины. Президент Зеленский объявил военное положение по всей территории страны.

СМИ сообщают, что Россия атаковала Украину, и ее войска пересекли наши северные границы. Атакованы военные объекты по всей стране. Прежде всего части противовоздушной обороны авиабаз и системы управления. 

Автор:
Сергей Горелов