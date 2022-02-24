Російські війська обстріляли 10 областей

Ранок у четвер, 24 лютого, війська Російської Федерації провели масовані обстріли. Вони вели вогонь територіями Донецької, Запорізької, Луганської, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Полтавської, Чернігівської, Житомирської та Київської областей. Про це повідомляє радник міністра МВС Антон Геращенко.

"На аеродромах у Мелітополі та с. Озерне Житомирської області підірвано по одному літаку. Інформація про обстріл надходить постійно", — заявив Геращенко.

Геращенко також повідомляє про загоряння у Київській області: на складах боєприпасів у селі Вільниця Білоцерківського району та у штабі Нацгвардії у селі Нові Петрівці. У селі Межигір'я пошкодження зазнали об'єкту 39 Державної пожежної рятувальної частини. При обстрілі командно-диспетчерського пункту в Ніжині травмовано трьох співробітників ДСНС.

У Києві на вулиці Васильківській лежать рештки невідомого літального апарату.

Фото: Telegram-канал Антона Геращенка

У четвер, 24 лютого, Росія розпочала військову спецоперацію проти України. Президент Зеленський оголосив воєнний стан на всій території країни.

ЗМІ повідомляють, що Росія атакувала Україну та її війська перетнули наші північні кордони. Атаковані військові об'єкти по всій країні. Насамперед, частини протиповітряної оборони авіабаз та системи управління.