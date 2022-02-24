Резніков закликав українців вступати в тероборону

Із закликом до всіх, хто готовий тримати в руках зброю, звернувся міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

"Україна переходить у режим повної оборони. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може прямо зараз вступити до лав Сил територіальної оборони Збройних сил України у вашому регіоні", — заявив Резніков.

Для отримання зброї необхідно звернутися до бригад та батальйонів Сил територіальної оборони в регіоні. З собою необхідно мати лише паспорт.

Докладніша інформація на сайті Територіальної оборони ЗСУ

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок військової операції на Донеччині. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

У багатьох містах було чути вибухи. У Генштабі ЗСУ заявили, що українці вже збили п'ять бойових російських літаків.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі. Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.