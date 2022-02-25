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Общество
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В Киев для территориальной обороны завозят дополнительное оружие

В Киев для территориальной обороны завозят дополнительное оружие
Тысячи киевлян записываются в ряды территориальной обороны. Фото: Facebook/Анна Маляр

Сегодня, 25 февраля, в Киев завозят дополнительную партию вооружения. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В СВ ВСУ уточняют, что оружие предназначается для членов территориальной обороны Киева.

Места получения оружия в Киеве для приобщающихся к территориальной обороне:

– Шевченковский район, улица Пугачева, 10;

– Голосеевский район, улица Глушкова, 9;

– Оболонский район, улица Полярная 20, (завод генераторов).

Напомним, сегодня под утро российские войска атаковали столицу Украины город Киев баллистическими ракетами.

Как сообщалось ранее, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

Автор:
Дмитрий Нарожный