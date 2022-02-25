До Києва для територіальної оборони завозять додаткову зброю

Сьогодні, 25 лютого, до Києва завозять додаткову партію озброєння. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ).

У СВ ЗСУ уточнюють, що зброя призначається для членів територіальної оборони Києва.

Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до територіальної оборони:

– Шевченківський район, вулиця Пугачова, 10;

- Голосіївський район, вулиця Глушкова, 9;

– Оболонський район, вулиця Полярна 20 (завод генераторів).

Нагадаємо, сьогодні під ранок російські війська атакували столицю України місто Київ балістичними ракетами.

Як повідомлялося раніше, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.