За перший день російської агресії загинув 131 українець, — Зеленський

За перший день широкомасштабного російського вторгнення загинув 131 українець. Десять із них — офіцери.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

За попередніми даними, на жаль, ми втратили 131 наших героїв, наших громадян. Із них десять офіцерів. Поранених - 316. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці прикордонники героїчно загинули. Але не поступилися. Усім їм буде надано звання героя України посмертно», — заявив гарант.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про введення воєнного стану на всій території України. Він зазначив, що Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи.

"Ми вводимо військовий стан по всій території України. Хвилину тому я провів розмову з президентом Джо Байденом. США вже почали організовувати міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості залишайтеся вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами постійно я, РНБО, Кабінет міністрів. Незабаром я знову вийду на зв'язок", — зазначив президент.

Раніше президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі.

"Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Її мета - захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", - підкреслив Путін.

Він додав, що Росія не допустить появи в України ядерної зброї.