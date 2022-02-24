За первый день российской агрессии погиб 131 украинец, — Зеленский

За первый день широкомасштабного российского вторжения погиб 131 украинец. Десять из них — офицеры.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

«По предварительным данным, к сожалению, мы потеряли 131 наших героев, наших граждан. Из них десять офицеров. Раненых — 316. На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все парни пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание героя Украины посмертно», — заявил гарант.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.