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Тероборона Києва просить допомогти їй дронами

тероборона
Тероборона Києва. Фото: facebook.com/112OBrTRO

Бійці 112 Окремої бригади територіальної оборони Києва звернулися по допомогу до власників дронів. Повідомлення вони розмістили у своєму Facebook.

"У тебе є дрон? Надай його в користування досвідченим пілотам! Вмієш керувати дроном? Приєднуйся до спільного патрулювання з підрозділами 112 окремої бригади", — йдеться у повідомленні.

Звертатися необхідно на офіційній сторінці у Facebook.

Повинні бути вказані:

  • зручний район міста;
  • досвід у пілотуванні;
  • тип дрону;
  • кількість акумуляторів;
  • досвід служби у армії;
  • контактні дані.

Нагадаємо, до Києва завозять додаткову партію озброєння — воно призначено для членів територіальної оборони. На ранок 25 лютого російські війська атакували столицю України місто Київ балістичними ракетами.

Автор:
Сергій Горєлов