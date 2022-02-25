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Тероборона Києва просить допомогти їй дронами
Бійці 112 Окремої бригади територіальної оборони Києва звернулися по допомогу до власників дронів. Повідомлення вони розмістили у своєму Facebook.
Звертатися необхідно на офіційній сторінці у Facebook.
Повинні бути вказані:
- зручний район міста;
- досвід у пілотуванні;
- тип дрону;
- кількість акумуляторів;
- досвід служби у армії;
- контактні дані.
Нагадаємо, до Києва завозять додаткову партію озброєння — воно призначено для членів територіальної оборони. На ранок 25 лютого російські війська атакували столицю України місто Київ балістичними ракетами.Підписуйтеся на наш YouTube канал