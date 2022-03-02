Мужчины, эвакуировавшиеся во Львовскую область, должны стать на военный учёт, - приказ администрации

Все мужчины от 18 до 60 лет, которые эвакуировались во Львовскую область, должны в течение 24 часов после прибытия явится в военкоматы и стать на учёт. Об этом говорится в приказе Львовской областной военной администрации.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Гражданам Украины мужского пола, в возрасте от 18 до 60 лет, прибывшим во Львовскую область в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на военный учет", - говорится в приказе Львовской областной военной администрации.

Мэр подчеркнул, что в период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению.

24 февраля в 5 утра началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.