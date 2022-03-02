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Чоловіки, які евакуювалися до Львівської області, мають стати на військовий облік, — наказ адміністрації
Усі чоловіки від 18 до 60 років, які евакуювалися на Львівщину, повинні протягом 24 годин після прибуття з'явитися до військкоматів та стати на облік. Про це йдеться у наказі Львівської обласної військової адміністрації.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прибули до Львівської області у зв'язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік", — йдеться у наказі Львівської обласної військової адміністрації.
Мер наголосив, що в період воєнного стану накази військових адміністрацій є обов'язковими до виконання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
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