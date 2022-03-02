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Чоловіки, які евакуювалися до Львівської області, мають стати на військовий облік, — наказ адміністрації

Чоловіки, які евакуювалися до Львівської області, мають стати на військовий облік
Чоловіки, які евакуювалися до Львівської області, мають стати на військовий облік

Усі чоловіки від 18 до 60 років, які евакуювалися на Львівщину, повинні протягом 24 годин після прибуття з'явитися до військкоматів та стати на облік. Про це йдеться у наказі Львівської обласної військової адміністрації.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які прибули до Львівської області у зв'язку з евакуацією із зони бойових дій та інших населених пунктів, не пізніше 24 годин після прибуття необхідно з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Львівській області для взяття на військовий облік", — йдеться у наказі Львівської обласної військової адміністрації.

Мер наголосив, що в період воєнного стану накази військових адміністрацій є обов'язковими до виконання.

24 лютого о 5-й ранку почалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Світлана Манько