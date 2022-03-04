Оренда воєнного часу: як сьогодні оселитися у Львові

З початку військових дій в Україні кількість біженців на Західну Україну, а звідти – за кордон, перевищила всі можливі очікування – ринок короткострокової оренди “ліг” у перші два дні війни, а на третій та четвертий – ринок довгостроковий. Як, де та за скільки поселитися у Львові сьогодні – у матеріалі Delo.ua.

Сьогодні Львів – не лише популярний туристичний центр в Україні. Сьогодні в це місто стікаються з усіх куточків України біженці, котрі прагнуть захистити себе та своїх близьких від військової агресії російських окупантів. За даними облдержадміністрацій, три області Західної України – Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська, дали притулок у себе вже понад 100 тис. біженців з інших українських регіонів. Більше половини знайшли тимчасовий чи постійний притулок у Львівській області та Львові, адже звідси можна перебратися за кордон – до Польщі.

Сплеск на ринку оренди Львова розпочався ще у першій половині лютого, коли новини про можливе вторгнення російських військ стали активно транслюватися на всіх рівнях – і у ЗМІ, і від офіційних осіб та відомств. Вже тоді квартири стало масово орендувати компанії для своїх співробітників, які переїжджають зі столиці, а також самостійні біженці зі столиці та інших регіонів.

За словами голови львівського регіонального відділення АСНУ (“Асоціації фахівців з нерухомості України”) Андрія Борисова, все те, що стосується ринку оренди Львова, залишилося у минулому – у довоєнному часі.

Сьогодні на його місці є окремі спекулянти, які завищують вартість оренди у два, а то й тричі. Звичайна історія для столиці, що стала сьогоднішньою реальністю для Львова – агенції, які ставлять на рекламу квартиру за зниженою вартістю при тому, що реальної пропозиції немає. Людина звертається за цим оголошенням, але йому відповідають, але конкретно цієї квартири вже немає, але є така ж, щоправда, трохи дорожче.

“Вони кажуть – цієї квартири немає, але є трохи дорожчою. Але на практиці це трохи дорожче означає дорожче вдвічі-втричі. Тобто є агентства, які всупереч воєнному часу, коли нам усім потрібно об'єднатися проти спільного ворога, цинічно продовжують заробляти”, - пояснює Борисов. Андрій Борисов Голова львівського відділення АСНУ

У плані цін, за його словами, сьогодні цілком звичайна ситуація, коли квартири, вартість оренди яких у довоєнний час ледве дотягувала до 10 тисяч гривень на місяць, сьогодні легко стартує з позначки $1 тисячу. Приблизно така сама ситуація і в готелях – приблизно третина готелірів також підвищили ціни.

За його словами, львівське відділення АСНУ збирається писати загальну скаргу на таких підприємців у міру. Проте відомство ще вчора відреагувало на ситуацію у місті – мер Львова Андрій Садовий 3 березня опублікував інформацію для тих, хто здає житло у місті. За його словами, якщо орендодавець чи готель здає житло за цінами вищими, ніж у довоєнний час – він вважатиметься мародером, інформація про осіб передаватиметься до СБУ та оголошуватиметься публічно.

“Якщо ви стали свідком дій житлових мародерів, зверніться до телефону гарячої лінії: 1580”, - повідомив Андрій Садовий.

Крім спекулянтів, пояснює Борисов, на місці довоєнного ринку оренди діють ріелтори, основне завдання яких – пошук приміщень на замовлення волонтерських організацій, що функціонують від пожертв бізнесу. У таких приміщеннях обладнуються свого роду перевалочні пункти - спальні місця, де новоприбулі в місто, можуть відпочити, привести себе в порядок і перевести дух, щоб вирушати далі - або на квартиру, яка на той час звільняється, або за кордон.

Також, за словами Борисова, місцеві ріелтори займаються "ущільненням" - домовляються з орендарями про те, щоб до них підселити ще одну сім'ю чи хоча б одну людину.

Де поселитись у Львові

Генеральний директор групи агенцій нерухомості KDU Realty Group Олена Маленкова до Львова приїхала вчора вдень. І станом на вчорашній вечір вона та її сім'я ще не змогли орендувати житло та оселитися там. За словами Маленкової, коли вона звернулася до свого партнера до Львова з проханням допомогти їм із орендою житла, виявилося, що вільних квартир немає. І нема вже кілька днів.

“Немає не тільки квартир навіть у спальних районах, але немає й місць у хостелах та готелях. Заселяють новоприбулих сьогодні не у квартири, а у свого роду перевалочні пункти – тимчасові притулки у школах, спортивних залах та ін. Тобто щоб просто було де спати. Так, безкоштовно годують, але ж поселяють ось так”, - повідомляє Маленкова. Олена Маленкова Генеральний директор групи агенцій нерухомості KDU Realty Group

Засновниця львівської агенції нерухомості “Престиж” Оксана Луцько повідомила Delo.ua, що зараз вільних квартир на оренду немає – все, що було в базі, в агентстві здали за день до вторгнення російських окупантів – 23 лютого. І останні поселення, які робила агенція, робили вже безкоштовно – без будь-яких комісій.

За таким же принципом працюють і львівські агенції, які входять до АСНУ – комісію за оренду не беруть із сімей, де є жінки та діти. За умови, що чоловік, якщо він у цій сім'ї є, після прибуття до Львова стане на облік до місцевого військкомату. Таке розпорядження зробили днями у Львівській облдержадміністрації.

“Нічого страшного в цьому немає, стати на облік не означає, що вас завтра відправлять воювати. Але українці й самі не проти, тобто це розпорядження не викликає ні в кого незручностей та обурення”, - розповідає Андрій Борисов.

Він пояснює, що перше піднесення на львівському ринку оренди відбулося ще до початку військових дій – у першій половині лютого. Тоді розібрали всі якісні квартири - преміум клас у центрі міста та на його околицях. При цьому ті, хто приїздив до Львова, вже готові були навіть переплачувати за них.

“Потім за перші два дні військових дій повністю “ліг” ринок подобової оренди – квартир не лишилося взагалі. А на третій та четвертий день війни також повністю “ліг” ринок довгострокової оренди”, - пояснює Андрій Борисов.

За його словами, якщо зараз з'являється вільна квартира, то вона розходиться по групах ріелторів максимум за пару годин - кожен ріелтор має чергу з переселенців, які чекають будь-якої можливості орендувати житло.

Тим не менш, Борисов наголошує - якщо сьогодні людина чи сім'я їдуть до Львова без попередніх домовленостей про житло, одразу після приїзду до Львова вони зможуть знайти місце у волонтерських організацій. Вони працюють у кожному із 6 районів Львова. Тобто, без даху над головою приїжджі не залишаться, але гарантій, що вони одразу винаймуть квартиру, на жаль, немає.

За даними місцевих ЗМІ, у Львівській області влада підготувала вже 37 тисяч ліжок для біженців і обіцяє розгорнути більше. Щоб зайняти або одну з них, або місце в квартирі, що звільнилася, новоприбулим потрібно зареєструватися у волонтерському центрі розміщення на «Арені-Львів». Тут у новоприбулих перевірять документи – щоб уникнути впровадження російських диверсантів, і лише після цього вам почнуть підшукувати житло.