Мер Львова закликав мешканців партрулювати вулиці міста

Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців патрулювати вулиці міста. Про це Садовий сказав у своєму відеозверненні.

"Ми починаємо патрулювати у місті Львові. Люди повинні розподілитися та записуватися у кожній районній адміністрації. Є чіткі карти маршрутів патрулювання потрулювання відбуватиметься цілодобово. Це важливі об'єкти для міста та патрулювання за кордоном нашої громади", - сказав Садовий.

Мер також закликав усіх жителів, які мають зброю приготувати її, решті готувати коктейлі молотова.

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