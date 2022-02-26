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Мер Львова закликав мешканців партрулювати вулиці міста

Мер Львова закликав мешканців партрулювати вулиці міста

Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців патрулювати вулиці міста. Про це Садовий сказав у своєму відеозверненні.

"Ми починаємо патрулювати у місті Львові. Люди повинні розподілитися та записуватися у кожній районній адміністрації. Є чіткі карти маршрутів патрулювання потрулювання відбуватиметься цілодобово. Це важливі об'єкти для міста та патрулювання за кордоном нашої громади", - сказав Садовий.

Мер також закликав усіх жителів, які мають зброю приготувати її, решті готувати коктейлі молотова.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.

Автор:
Степан Крьока