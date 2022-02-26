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Мер Львова призвал жителей партрулиловать улицы города

Мер Львова призвал жителей партрулиловать улицы города

Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей патрулировать улицы города. Об этом Садовый сказал в своем видеообращении.

"Мы начинаем патрулировать в городе Львове. Люди должны распределиться и записываться в каждой районной администрации. Есть четкие карты маршрутов патрулирования потрулирование будет происходить круглосуточно. Это важные объекты для города и патрулирование по границе нашей громады", - сказал Садовый.

Мэр также призвал всех жителей, которые имеют оружие приготовить его, остальным готовить коктейли молотова.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Степан Крьока