Мер Львова призвал жителей партрулиловать улицы города

Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей патрулировать улицы города. Об этом Садовый сказал в своем видеообращении.

"Мы начинаем патрулировать в городе Львове. Люди должны распределиться и записываться в каждой районной администрации. Есть четкие карты маршрутов патрулирования потрулирование будет происходить круглосуточно. Это важные объекты для города и патрулирование по границе нашей громады", - сказал Садовый.

Мэр также призвал всех жителей, которые имеют оружие приготовить его, остальным готовить коктейли молотова.

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