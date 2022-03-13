Російські агресори обстріляли на Львівщині Яворівський полігон

Сьогодні вранці, 13 березня, у Львові російські агресори завдали ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, який більше відомий як Яворівський полігон.

Про це у Telegram повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

За попередніми даними ОВА, агресор випустив у Львові вісім ракет.

Інформація щодо постраждалих встановлюється. В ОВА пообіцяли повідомити всі деталі пізніше.

Мер Львова Андрій Садовий просить городян не розповсюджувати фото та відео з місць обстрілу.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України Садовий закликав мешканців Львова патрулювати вулиці міста.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.

6 березня президент Зеленський офіційно привласнив почесні звання "Місто-герой" п'яти містам України. Звань удостоїлися Харків, Чернігів, Маріуполь, Гостомель та Волноваха.