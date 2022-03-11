Российские войска нанесли удар по аэродромам Луцка и Ивано-Франковска

Сегодня утром в Луцке прозвучало четыре мощных взрыва. После этого в городе возник пожар. Дым поднялся высоко над городом. С утра также был нанесён удар и по аэродрому в Ивано-Франковске.

"Утром в 05.45 час. 11 марта 2022 года на аэродроме вблизи Луцка прозвучали взрывы. По предварительной информации, жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар. Все обстоятельства устанавливаются. На месте работают соответствующие службы", - сообщили в Волынской государственной военной администрации.

Отметим, в городе с 05:00 действовала воздушная тревога.

После взрывов в Луцке временно прекратили работу двух котельных на улице Карбышева и Арцеулова, пишет "Суспільне Волынь".

Как сообщил в Facebook мэр города Игорь Полищук, взрывы раздавались со стороны аэродрома.

"Взрывы в стороне аэродрома. Всем в укрытие! Не публикуйте никаких фото, адресов и координат!", - написал Полищук.

С утра также был нанесён удар и по аэродрому в Ивано-Франковске.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил, что в городе были взрывы и попросил не выставлять фото и видео мест взрывов.

Утром 11 марта российские войска также нанесли три авиаудара по Днепру. Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также - на здание двухэтажной обувной фабрики.

Отметим, две ракеты 10 марта ударили по аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области. По предварительной информации, обошлось без жертв среди населения.

Напомним, 6 марта аэропорт Винница и воинскую часть в Гавришевке оккупанты обстреляли ракетами. Всего было выпущено 8 ракет.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.