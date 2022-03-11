Російські війська завдали удару по аеродромах Луцька та Івано-Франківська

Сьогодні вранці у Луцьку пролунало чотири потужні вибухи. Після цього у місті виникла пожежа. Дим піднявся високо над містом. Зранку також було завдано удару і по аеродрому в Івано-Франківську.

"Вранці о 05.45 год. 11 березня 2022 року на аеродромі поблизу Луцька пролунали вибухи. За попередньою інформацією, жертв немає. Наразі ліквідується пожежа. Усі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби", - повідомили у Волинській державній військовій адміністрації.

Зазначимо, що в місті з 05:00 діяла повітряна тривога.

Після вибухів у Луцьку тимчасово припинили роботу двох котелень на вулиці Карбишева та Арцеулова, пише "Суспільне Волинь".

Як повідомив у Facebook мер міста Ігор Поліщук, вибухи лунали з боку аеродрому.

"Вибухи осторонь аеродрому. Усім в укриття! Не публікуйте жодних фото, адрес та координат!", - написав Поліщук.

З ранку також було завдано удару і по аеродрому в Івано-Франківську.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив, що у місті були вибухи та попросив не виставляти фото та відео місць вибухів.

Вранці 11 березня російські війська такожзавдали трьох авіаударів по Дніпру. Снаряди впали біля дитячого садка та житлового будинку, а також – на будівлю двоповерхової взуттєвої фабрики.

Зазначимо, дві ракети 10 березня вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв серед населення.

Нагадаємо, 6 березня аеропорт Вінниця та військову частину в Гавришівці окупанти обстріляли ракетами. Усього було випущено 8 ракет.

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