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Оккупанты снова обстреляли аэропорт Ивано-Франковска

Оккупанты снова обстреляли аэропорт Ивано-Франковска
Аэропорт "Ивано-Франковск. Фото: Facebook/Георгий Плиско

Сегодня утром, 13 марта, российские войска вновь нанесли ракетный удар по аэропорту Ивано-Франковска.

Об этом в своем видеообращении в соцсети Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

По словам городского головы, это уже третий удар по аэропорту Ивано-Франковска.

"Инфраструктура аэропорта почти разрушена… О системе оповещения. Будем расследовать, почему после отбоя тревоги были нанесены удары. Я напоминаю: команды тревоги и отбоя дают не местные органы власти и не городской голова. Прошу быть максимально внимательными и беречь себя", – заявил Руслан Марцинкив.

Ранее сообщалось, что сегодня во Львове российские агрессоры обстреляли ракетами Международный центр миротворчества и безопасности, который больше известен как Яворовский полигон.

Напомним, 11 марта российские войска нанесли удар по аэродромам Луцка и Ивано-Франковска. Во время обстрела в Луцке погибли четыре человека.

По словам Марцинкива, в результате удара по Ивано-Франковску погибших нет, инфраструктура не повреждена.

Автор:
Дмитрий Нарожный