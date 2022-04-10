Від аеропорту у Дніпрі не залишилося живого місця – голова ОВА Резніченко

Сьогодні, 10 квітня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли аеропорт “Дніпро”.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не залишилося живого місця. Зруйновано і сам аеропорт, і інфраструктуру поряд. А ракети відлітають і летять. Кількість постраждалих з'ясовуємо. Як тільки буде інформація – повідомлю", – написав голова ОВА.

Резніченко також додав, що у селі Звонецьке Солонянського району окупанти потрапили в інфраструктурний об'єкт.

"Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо", – зазначив чиновник.

Нагадаємо, в ніч на 15 березня російські війська завдали двох ракетних ударів по аеропорту в Дніпрі.

11 березня російські війська також нанесли три авіаудари по Дніпру. Снаряди впали біля дитячого садка та житлового будинку, а також на будівлю двоповерхової взуттєвої фабрики.

Крім цього, дві ракети 10 березня вдарили по аеропорту у Лозоватці Криворізького району Дніпропетровської області. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв серед населення.