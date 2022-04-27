Російські війська обстріляли Дніпропетровську область з артилерії

У ніч проти 27 квітня російські війська з артилерії обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали місто Зеленодольськ, села Мар'янське та Велика Костромка.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Потрапили у підприємство енергетичної інфраструктури. Витік масла та сильна пожежа", - повідомив він.

За його словами, рятувальники кілька годин гасили вогонь. Один працівник підприємства поранений, його госпіталізували.

Під обстріл потрапили Зеленодольськ, села Мар'янське та Велика Костромка.

Нагадаємо, 24 квітня російська армія завдала ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області, потрапили в залізничну інфраструктуру та в промисловий об'єкт, загинула одна людина.