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Росія завдала ракетного удару по Дніпропетровській області: відео моменту
Війська РФ вранці 2 травня знову обстріляли Дніпропетровську область. Ракетний удар завдали по елеватору у Синельниківському районі.
Голова обласної адміністрації Валентин Резніченко опублікував відео влучення ракети в елеватор із зерном. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Раніше, 1 травня, внаслідок обстрілу села Синельниківського району одна жінка отримала поранення. Того ж дня у цьому ж районі ракета потрапила до складів агропідприємств. Один був порожній, другий із зерном. Обидва зруйновані.
Нагадаємо, 28 квітня російські війська вдарили ракетами по Дніпропетровщині та потрапили до колишнього заводу в Синельниківському районі. До цього, в ніч проти 27 квітня, російські війська з артилерії обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали місто Зеленодольськ, села Мар'янське та Велика Кострома.Підписуйтеся на наш YouTube канал