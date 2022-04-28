Армія РФ вдарила ракетами по Дніпропетровській області

Вранці 28 квітня російські війська вдарили ракетами по Дніпропетровщині та потрапили до колишнього заводу в Синельниківському районі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Там нічого не було. Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону", — зазначив він.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня російські війська з артилерії обстріляли Дніпропетровську область. Постраждали місто Зеленодольськ, села Мар'янське та Велика Кострома.

А 24 квітня російська армія завдала ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області, потрапили до залізничної інфраструктури та промислового об'єкту, загинула одна людина.