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Армия РФ ударила ракетами по Днепропетровской области
Утром 28 апреля российские войска ударили ракетами по Днепропетровщине и попали в бывший завод в Синельниковском районе.
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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", — отметил он.
Напомним, в ночь на 27 апреля российские войска из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
А 24 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, попали в железнодорожную инфраструктуру и в промышленный объект, погиб один человек.