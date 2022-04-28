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Армия РФ ударила ракетами по Днепропетровской области

Армия РФ попала ракетой в заброшенную промзону на Днепропетровщине
Армия РФ попала ракетой в заброшенную промзону на Днепропетровщине

Утром 28 апреля российские войска ударили ракетами по Днепропетровщине и попали в бывший завод в Синельниковском районе.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Там ничего не было. Орки успешно "демилитаризировали" заброшенную промышленную зону", — отметил он.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские войска из артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Пострадали город Зеленодольск, села Марьянское и Большая Костромка.

А 24 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Павлоградскому району Днепропетровской области, попали в железнодорожную инфраструктуру и в промышленный объект, погиб один человек.

Автор:
Светлана Манько