Начался третий этап эвакуации из Мариуполя

В Мариуполе на территории завода "Азовсталь" начался третий этап эвакуации мирных жителей при поддержке ООН и Международного комитета Красный Крест.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Украине.

За все время работы гуманитарного коридора из предприятия вывезли около 500 человек.

"На сегодняшний день в общей сложности около 500 гражданских лиц получили долгожданное облегчение — после того, как пробыли под обстрелами практически без воды, пищи и санитарных условий", — рассказал генсек ООН.

Он уточнил, что ООН и Красный Крест координируют все свои действия по эвакуации из Мариуполя с представителями РФ и правительством Украины.

При этом оккупанты продолжают блокировать и обстреливать подразделения украинских защитников на "Азовстали".

В Генштабе ВСУ сообщают, что в отдельных районах, при поддержке авиации, россияне возобновили штурмовые действия и пытаются взятия под контроль территорию завода.

Напомним, 6 мая людей, которые хотят эвакуироваться из других точек Мариуполя, собирают возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00.