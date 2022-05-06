Розпочався третій етап евакуації із Маріуполя

У Маріуполі на території заводу "Азовсталь" розпочався третій етап евакуації мирних жителів за підтримки ООН та Міжнародного комітету Червоний Хрест.

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Про це повідомив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні.

За весь час роботи гуманітарного коридору з підприємства вивезли близько 500 осіб.

"На сьогоднішній день загалом близько 500 цивільних осіб отримали довгоочікуване полегшення - після того, як пробули під обстрілами практично без води, їжі та санітарних умов", - розповів генсек ООН.

Він уточнив, що ООН та Червоний Хрест координують усі свої дії щодо евакуації з Маріуполя з представниками РФ та урядом України.

При цьому окупанти продовжують блокувати та обстрілювати підрозділи українських захисників на "Азовсталі".

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що в окремих районах, за підтримки авіації, росіяни відновили штурмові дії та намагаються взяти під контроль територію заводу.

Нагадаємо, 6 травня людей, які хочуть евакуюватися з інших точок Маріуполя, збирають біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12:00.