Бомбосховища "Азовсталі" здатні витримати ядерний удар та прийняти 12 тисяч людей, - гендиректор заводу

Генеральний директор металургійного комбінату "Азовсталь" Енвер Цкітішвілі заявляє, що бомбосховища заводу здатні прийняти 12 тисяч людей та витримати ядерний удар. Про це Цкітішвілі сказав в інтерв'ю виданню ВВС.

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За його словами, у 2014 році після того, як Маріуполь був обстріляний важкою артилерією, керівництво заводу почало відновлювати бомбосховища, які залишилися там з часів СРСР.

"Ми почали відновлювати бомбосховища, які залишилися з часів Радянського Союзу. І звернули увагу, що їх було 36 штук, і одночасно могли перебувати 12 006 людей у цих бомбосховищах. І ми замислилися: ми розуміємо, що на сьогоднішній день на комбінаті працювало 10 847 людина. І зрозуміли, що ми можемо з міста покликати людей, які прийдуть і рятуватимуться", - сказав Цкітішвілі.

Він додав, що серед бомбосховищ було 5 дуже потужних, які згідно з вимогами норм радянського законодавства могли витримувати влучення одного прямого ядерного удару. Мінімальна товщина між поверхнею землі та стелею підземних тунелів становить 8 метрів.

Цкітішвілі також сказав, що у лютому напередодні вторгнення Росії в бункерах "Азовсталі" створили дуже великі запаси питної води та продовольства в бункерах, що дозволяє тривале проживання у них. При цьому гендиректор вважає, що українські військові матимуть змогу утримувати бункери тривалий час.

Цкітішвілі додав, що отримував повідомлення від працівників підприємства та жителів Маріуполя, які пройшли російські фільтраційні табори. Співробітники ФСБ намагалося допитувати співробітників меткомбінату, яких насильно помістили до таборів та намагалися дізнатися, де проходять комунікації бункерів та як влаштовані входи та виходи до бомбосховища. Проте допуск до катакомбів був далеко не у всіх співробітників підприємства, і на допитах працівники заводу говорили росіянам, що вони такого допуску не мали.

Нагадаємо, 3 травня російські окупаційні війська розпочали штурм заводу "Азовсталь", де досі перебувають цивільні особи, серед яких і діти.