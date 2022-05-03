Оккупанты начали штурмовать "Азовсталь" — при попытке прорваться на завод погибли две украинки

Российские оккупационные войска приступили к штурму завода "Азовсталь", где до сих находятся гражданские лица, среди которых и дети. Сообщается, что на заводе пожар.

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В результате массированных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" российскими оккупантами около десяти человек были ранены, погибли две женщины из числа гражданских лиц. Об этом сообщили представители полка "Азов" в своем телеграм-канале.

3 мая войска РФ приступили к штурму завода "Азовсталь" в Мариуполе, где до сих пор скрываются от обстрелов тысячи мирных жителей, включая детей, которые не смогли эвакуироваться. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко. Также эту информацию подтвердил заместитель командира полка "Азов", который войска РФ заблокировали на территории завода, Святослав Паламарь.

По по телефону он сообщил, что защитники Мариуполя, которые находятся на "Азовстали", призывают Верховного Главнокомандующего вмешаться в ситуацию. По его словам, перед штурмом авиация оккупационных войск несколько часов бомбила "Азовсталь". Возник масштабный пожар, дым виден практически во всех районах Мариуполя.

Напомним, что с 29 апреля проходит эвакуация мирных жителей, которые скрываются от обстрелов войск РФ на территории предприятия "Азовсталь". Эвакуация проходит при поддержке ООН и Красного Креста.