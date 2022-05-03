Окупанти почали штурмувати "Азовсталь" — намагаються прорватися на територію заводу

Російські окупаційні війська розпочали штурм заводу "Азовсталь", де досі перебувають цивільні особи, серед яких і діти. Повідомляють, що на заводі пожежа.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

3 травня війська РФ розпочали штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де досі ховаються від обстрілу тисячі мирних жителів, включаючи дітей, які не змогли евакуюватися. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Також цю інформацію підтвердив заступник командира полку "Азов", який війська РФ заблокували на території заводу, Святослав Паламар.

По телефону він повідомив, що захисники Маріуполя, які перебувають на "Азовсталі", закликають Верховного Головнокомандувача втрутитися у ситуацію. За його словами, перед штурмом авіація окупаційних військ кілька годин бомбила "Азовсталь". Виникла масштабна пожежа, дим видно практично у всіх районах Маріуполя.

Нагадаємо, що з 29 квітня відбувається евакуація мирних жителів, які ховаються від обстрілів військ РФ на території підприємства "Азовсталь". Евакуація відбувається за підтримки ООН та Червоного Хреста.