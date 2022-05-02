Эвакуация из Мариуполя продолжится 3 мая — мэрия

Во вторник, 3 мая, из Мариуполя должны продолжить эвакуировать мирных жителей. Об этом сообщила городская администрация.

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Эвакуация согласована при поддержке ООН и Красного Креста.

"Точка сбора – Луначарское кольцо возле Бердянска. Начало в 7:00", — говорится в сообщении.

Напомним, россияне увозят тела погибших мариупольцев, чтобы скрыть свои преступления. Но во дворах появляются новые могилы.

Украинская сторона при поддержке ООН и Красного Креста согласовала на 2 мая две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя.

Эвакуация гражданских из "Азовстали" проходит несколько дней подряд. Операция началась 29 апреля и сейчас координируется с Международным комитетом Красного Креста, Украиной и Россией.

