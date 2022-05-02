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Категорія
Політика
Дата публікації

Евакуація з Маріуполя продовжиться 3 травня - мерія

маріуполь
Маріуполь. Фото: мерія Маріуполя

У вівторок, 3 травня, із Маріуполя мають продовжити евакуювати мирних жителів. Про це повідомила міська адміністрація.

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Евакуацію погоджено за підтримки ООН та Червоного Хреста.

"Точка збору – Луначарське кільце біля Бердянська. Початок о 7:00", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни відвозять тіла загиблих маріупольців, щоб приховати свої злочини. Але у дворах з'являються нові могили.

Українська сторона за підтримки ООН та Червоного Хреста погодила на 2 травня дві додаткові локації для посадки людей до евакуаційної колони, яка виїде з Маріуполя.

Евакуація цивільних із "Азовсталі" проходить кілька днів поспіль. Операція розпочалася 29 квітня і зараз координується з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Україною та Росією.

Автор:
Сергій Горєлов