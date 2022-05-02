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На 2 мая согласовали дополнительные места для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя
Украинская сторона при поддержке ООН и Красного Креста согласовала на 2 мая две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Граждан заберут из сел Мангуш и Луначарское на кольце возле Бердянска.
Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета.
В самом Мариуполе сбор людей для эвакуации начинается в 7:00. Место сбора – ТРЦ "Порт Сити".
"Если у вас остались родственники или знакомые, пытайтесь связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации", — настоятельно рекомендуют в горсовете.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте.
Эвакуация гражданских из "Азовстали" проходит несколько дней подряд. Операция началась 29 апреля и сейчас координируется с Международным комитетом Красного Креста, Украиной и Россией.
Отметим, 30 апреля замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что в Мариуполь приехала эвакуационная колонна, и с территории "Азовстали" смогли вывезти 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов — их планировали отвезти в Запорожье.