На 2 мая согласовали дополнительные места для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя

Украинская сторона при поддержке ООН и Красного Креста согласовала на 2 мая две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Граждан заберут из сел Мангуш и Луначарское на кольце возле Бердянска.

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Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета.

В самом Мариуполе сбор людей для эвакуации начинается в 7:00. Место сбора – ТРЦ "Порт Сити".

"Если у вас остались родственники или знакомые, пытайтесь связаться с ними и передать информацию о возможной эвакуации", — настоятельно рекомендуют в горсовете.

Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться на собственном транспорте.

Эвакуация гражданских из "Азовстали" проходит несколько дней подряд. Операция началась 29 апреля и сейчас координируется с Международным комитетом Красного Креста, Украиной и Россией.

Отметим, 30 апреля замкомандира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что в Мариуполь приехала эвакуационная колонна, и с территории "Азовстали" смогли вывезти 20 гражданских, которых извлекли из-под завалов — их планировали отвезти в Запорожье.