В ООН планируют предоставить финансовую помощь пострадавшим от войны украинцам уже к августу - Антониу Гутерреш

Во время визита в Украину генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пообещал предоставить жизненно необходимую гуманитарную помощь 8 миллионам украинцев до конца лета. Планируют и денежные выплаты 2 миллионам украинцев.

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28 апреля во время визита в Украину генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что ООН планирует увеличить объемы предоставления жизненно необходимой гуманитарной помощи пострадавшим во время войны украинцам. Так, что до конца августа в ООН рассчитывают охватить 8,7 миллиона человек. Об этом сообщает центр стратегических коммуникаций и безопасности, цитируя Антониу Гутерреша.

“По последним подсчетам, в условиях худшего сценария, 25 миллионов человек могут нуждаться в гуманитарной помощи до конца года. Мы надеемся, что этот сценарий останется на бумаге. Совет Безопасности не смог сделать все, что было в его силах для предупреждения и завершения этой войны. Это стало причиной массового разочарования, фрустрации и гнева», – заявил генеральный секретарь ООН.

Также Гутерреш сообщил, что ООН готовы оказывать и финансовую помощь в виде наличных выплат – до конца мая планируют выдать ее 1,3 миллиона украинцам, а 2 миллиона рассчитывают охватить уже к августу.

“Мы хотим помочь четырем миллионам к маю, шесть миллионов – к июню. Более 12 миллионов украинцев покинули свои дома, и мы оказываем поддержку тем странам, которые приняли беженцев”, - подчеркнул Антониу Гутерреш.

Кроме этого, генеральный секретарь ООН подчеркнул, что ситуация в Мариуполе – кризис в кризисе. По словам Гутерреша, он осознал, что тысячи гражданских нуждаются в жизненно важной помощи. Но президент Путин, в общем-то, дал согласие на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуацию гражданских из «Азовстали». В настоящее время, заявил генсек ООН, продолжаются интенсивные дискуссии по поводу превращения этого предложения в реальность.

Напомним, вчера, 28 апреля генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетил Ирпень, Бучу и Бородянку. Он отметил, что рад, что преступления в этом украинском городе уже расследуется Международным уголовным судом.

Перед тем, как приехать в Киев, Гуттериш совершил визит в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Цель встречи – обсудить предложения по гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей из осажденного города Мариуполя. После этого визита генсек ООН заявил, что Россия будет продолжать войну до тех пор, пока сама не решит ее прекратить.