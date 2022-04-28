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Генсек ООН відвідав Ірпінь, Бучу і Бородянку
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у четвер,
28 квітня, відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку. Про це йдеться на сайті ООН.
"Коли я бачу ці зруйновані будинки, я повинен сказати, що я відчуваю. Я представив свою сім'ю в одному з тих будинків, які зараз зруйновані і почорніли. Я бачу, як мої онуки в паніці тікають, частина сім'ї зрештою гине. Так що війна — це абсурд у 21 столітті. Війна — зло. І коли бачиш такі ситуації, серце, звичайно, залишається з постраждалими. Наші співчуття їхнім сім'ям, ми вважаємо, що війна не може бути прийнятною у 21 столітті", — сказав Гутерріш у час виступу у Бородянці.
При цьому під час виступу в Бучі генсек ООН зазначив, що радий, що злочини в цьому українському місті вже розслідує Міжнародний кримінальний суд.
Також у Twitter прессекретар ООН опублікував фото візиту Гутерріша до українських міст.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 26 квітня Гутерріш відправився до Москви для зустрічі віч-на-віч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації мирних жителів з обложеного міста Маріуполя.
Після цього візиту генсек ООН заявив, що Росія продовжуватиме війну до тих пір поки сама не вирішить її припинити.