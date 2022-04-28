Генсек ООН відвідав Ірпінь, Бучу і Бородянку

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш у четвер, 28 квітня, відвідав Ірпінь, Бучу та Бородянку. Про це йдеться на сайті ООН.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Коли я бачу ці зруйновані будинки, я повинен сказати, що я відчуваю. Я представив свою сім'ю в одному з тих будинків, які зараз зруйновані і почорніли. Я бачу, як мої онуки в паніці тікають, частина сім'ї зрештою гине. Так що війна — це абсурд у 21 столітті. Війна — зло. І коли бачиш такі ситуації, серце, звичайно, залишається з постраждалими. Наші співчуття їхнім сім'ям, ми вважаємо, що війна не може бути прийнятною у 21 столітті", — сказав Гутерріш у час виступу у Бородянці.

При цьому під час виступу в Бучі генсек ООН зазначив, що радий, що злочини в цьому українському місті вже розслідує Міжнародний кримінальний суд.

Також у Twitter прессекретар ООН опублікував фото візиту Гутерріша до українських міст.

In his visits to towns around Kyiv, @antonioguterres underscores the need for accountability. "I am glad that International Criminal Court is seized of the situation and that the prosecutor's office was already here," he tells the press. Full remarks 👉https://t.co/pVnDYlx30p pic.twitter.com/W3KmGMQMWp — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) April 28, 2022

Нагадаємо, 26 квітня Гутерріш відправився до Москви для зустрічі віч-на-віч з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації мирних жителів з обложеного міста Маріуполя.

Після цього візиту генсек ООН заявив, що Росія продовжуватиме війну до тих пір поки сама не вирішить її припинити.