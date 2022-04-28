Война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не решит ее закончить, — генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после встречи с российским президентом Путиным заявил, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не решит ее закончить. Об этом он сообщает CNN.

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"Война закончится, когда Российская Федерация решит положить ей конец и когда после прекращения огня появится возможность соглашения. Мы можем проводить встречи, но это не то, что положит конец войне", — сказал генсек ООН в интервью CNN.

Издание сообщает, что накануне интервью, 26 апреля, Гутерриш отправился в Москву для встречи один на один с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить предложения по гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей из осажденного города Мариуполя.

"В результате Путин "в принципе" согласился разрешить ООН и Международному комитету Красного Креста оказать помощь в эвакуации граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе, последнего бастиона украинской обороны в городе", — пишет CNN.

На вопрос, какую роль намерена играть ООН в расследовании военных преступлений, предположительно совершенных российскими войсками в городе Буча на окраине Киева, Гутерриш повторил свои призывы к "независимому расследованию".

Напомним, Парламентская ассамблея совета Европы одобрила создание международного трибунала для расследования российской агрессии.