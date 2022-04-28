- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
ПАСЕ одобрила создание международного трибунала для расследования российской агресии
Парламентская ассамблея совета Европы одобрила создание международного трибунала для расследования российской агрессии. Об этом сообщает издание “Европейская правда” со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ.
В ПАСЕ заявили, что "обеспокоены растущим количеством свидетельств зверств, совершенных российскими вооруженными силами", и выразили полную поддержку всем усилиям, направленным на расследование нарушений Россией международных норм в области прав человека и международного гуманитарного права, а также других международных преступлений, включая военные преступления, преступления против человечности, геноцид и ответственность агрессора.
Как уточнила глава делегации Верховной Рады в Ассамблее Мария Мезенцева, этим документом ПАСЕ обращается к членам Совета Европы с призывом немедленно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и преследования преступления агрессии, совершенного политическим и военным руководством Российской Федерации и предоставления необходимой финансовой поддержки.
Также в резолюции есть рекомендация Комитета министров Совета Европы назначить спецпредставителя по последствиям агрессии России в отношении Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Парламентарии также отметили, что российская агрессия спровоцировала тяжелейший гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны, бросила вызов глобальному управлению и привела к резкому росту цен на энергоносители и отсутствию продовольственной безопасности.
Резолюция призывает продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию с целью прекращения боевых действий, вывода войск с суверенной территории Украины и соблюдения норм международного права.
Документ призывает стремиться разорвать энергетическую зависимость от Российской Федерации, ускоряя энергетический переход и, вместе с тем, исследуя альтернативы импорта энергии из Российской Федерации.
Резолюция была поддержана почти единогласно – 144 проголосовали "за" из 147 присутствующих.
Напомним, 25 февраля Россию лишили права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ.